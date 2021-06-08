Lexus NX едет в Россию

Буквально через несколько дней состоится российская презентация нового кроссовера Lexus. Запоминайте дату – 12 июня!

Впрочем, какого-либо секрета из модели сделать не получилось. Так, например, внешность автомобиля была раскрыта еще в феврале. Она, к слову, не сильно изменилась в сравнении с предшественником - новые фары со светодиодными ходовыми огнями, новая решетка и светодиодная полоса задней оптики – вот, в принципе, и все изменения, которые бросаются в глаза. Зато салон был переработан практически полностью - появились: проекционные дисплеи, новый экран мультимедийной системы, новый блок управления климат-контролем, новые кресла.

А что там в технических аспектах? По предварительным данным в основу нового Lexus NX ляжет модифицированная версия платформы Toyota TNGA-K. Что касается моторов, то NX позаимствует их у моделей Toyota. Одной из них станет гибридная установка от RAV4 Prime с 2,5-литровым бензиновым мотором и двумя электродвигателями, выдающая около трехсот лошадиных сил.