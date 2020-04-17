Новый Lexus NX "заберет" сердце у Toyota RAV4

Компания Lexus подала в европейское патентное ведомство заявку на регистрацию торговых названий NX 350h и NX 450h+

Lexus NX 450h+ станет первым гибридом этой марки с возможностью зарядки от внешней сети. Новинка позаимствует 306-сильную силовую установку у соплатформенного Toyota RAV4 Prime, который представили осенью на автосалоне в Лос-Анджелесе. В этой установке используется 2,5-литровый атмосферник и два электромотора — по одному на каждую ось. С места до 100 км/ч RAV4 Prime разгоняется за 6,2 секунды и способен проехать на электротяге до 63 километров.

Базовый гибрид Lexus NX 350h получит другую силовую установку, которая тоже устанавливается на новый RAV4, и без функции подзарядки от бытовой сети. Её мощность составит 222 л.с.: здесь используется та же «четвёрка» 2.5, но в паре с более слабыми электромоторами. В США зарегистрированы также торговые названия NX250 и NX350, которые получат обычные бензиновые моторы.