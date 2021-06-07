Автомобили Mazda будут полностью локализованы

Sollers планирует наладить локализацию автомобилей Mazda во Владивостоке. Начать планируется с освоения производства моторов

«В прошлом году мы вложили 2 млрд рублей в механообработку двигателей Mazda во Владивостоке. Мы взяли курс на локализацию из российских компонентов мотора, который на 100% поставляется в Японию и другие страны. Мы с японскими коллегами начнем достаточно интересный, но долгий путь по локализации моторов и автомобилей» - цитирует ТАСС главу Sollers Вадима Швецова.

Напомним, что предприятие Mazda Sollers функционирует с 2012 года. На нем собирается практически весь модельный ряд марки, включая новый кроссовер Mazda CX-30. Следующий шаг в локализации – производство электрических компонентов.