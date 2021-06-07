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7 июн 2021

Автомобили Mazda будут полностью локализованы

Автомобили Mazda будут полностью локализованы

Sollers планирует наладить локализацию автомобилей Mazda во Владивостоке. Начать планируется с освоения производства моторов

«В прошлом году мы вложили 2 млрд рублей в механообработку двигателей Mazda во Владивостоке. Мы взяли курс на локализацию из российских компонентов мотора, который на 100% поставляется в Японию и другие страны. Мы с японскими коллегами начнем достаточно интересный, но долгий путь по локализации моторов и автомобилей» - цитирует ТАСС  главу Sollers  Вадима Швецова.

Напомним, что предприятие  Mazda Sollers функционирует с 2012 года. На нем собирается практически весь модельный ряд марки, включая новый кроссовер Mazda CX-30.  Следующий шаг в локализации – производство электрических компонентов.

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