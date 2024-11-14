Что известно о новом Mazda 6?

Mazda подтвердила, что не отказывается от планов на выпуск крупного седана, который может стать преемником Mazda 6. Однако сроки его появления будут зависеть от спроса

По мнению руководства компании, сроки выхода нового седана от Mazda зависят от востребованности этого класса на рынке. В условиях растущей популярности кроссоверов предсказать, когда покупатели снова отдадут предпочтение седанам, непросто. Тем не менее, Mazda готова начать разработку, если рыночные условия изменятся.

Современная платформа бренда позволяет создать преемника Mazda 6. В этом случае новый седан может быть оснащен 3,3-литровым двигателем, аналогичным тому, что используется в кроссовере CX-60.