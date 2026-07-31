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31 июл 2026

Mazda готовит электрический MX-5

Mazda готовит электрический MX-5
Автор фото: фирма-производитель

Глава компании Mazda Масахиро Моро заявил, что модель разрабатывается сразу в нескольких версиях, включая электрокар и традиционную с ДВС

По словам руководителя Mazda, будущий MX-5 должен быть готов к сценарию, при котором использование бензиновых двигателей станет невозможным из-за ужесточения экологических требований, поэтому в первую очередь ставка делается именно на электрическую модификацию. При этом компания не намерена жертвовать главным достоинством модели, ее небольшой массой.

Предполагаемая масса нового родстера составит от 1000 кг до 1200 кг. Для сравнения, актуальный MX-5 2026 весит 1003 кг. Ожидается, что внешность модели будет вдохновлена концептом Mazda Iconic SP.

Что касается версии с ДВС, то компания планирует оснастить спорткар 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем Skyactiv-Z. Не исключено появление гибридной модификации, если она не повлияет на массу автомобиля. Предполагаемая мощность такой версии может составить 220 л.с. Для сравнения, нынешний MX-5 в версии 12R развивает 197 л.с.

Вместе с тем Mazda рассматривает возможность создания совершенно нового спортивного флагмана. Масахиро Моро заявил, что компании необходим настоящий «герой», который станет воплощением ценностей бренда.

При написании новости использовалась информация:
carexpert

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