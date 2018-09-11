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11 сен 2018

Два президента запустили завод Mazda

Два президента запустили завод Mazda
Автор фото: Sollers

Новый сборочный комплекс конвейерного производства двигателей Мазда введён в эксплуатацию в Дальневосточном регионе

Запуск комплекса в торжественной обстановке произвели два Президента – Владимир Путин и Синдзо Абэ. В процессе мероприятия первые лица России и Японии нанесли свои автографы на один из агрегатов.

Конвейерный комплекс будет собирать силовые агрегаты для выпуска в России автомобилей Мазда с высокой долей локализации. Новое предприятие – часть производственного цикла по сборке в РФ нескольких моделей японских машин. Оно включено в комплекс «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Сборочное производство расположено в особой промышленной зоне «Надеждинская» на производственной территории, площадью в 1,2 га. Мощность производства рассчитана на 50 тыс. моторов в год. Выпускаться будут бензиновые двигатели SkyActiv-G.

Проектирование, строительство, монтажные и пуско-наладочные операции – продукт творческого взаимодействия российских и японских предприятий. Запуск производства был приурочен к открытию саммита АТЭС.

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За Рулем , Коммерсантъ

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