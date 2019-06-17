Японцы стали закупать российские двигатели

Совместное предприятие «Мазда Соллерс» начинает производство двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке для их отгрузки в Японию

Напомним, что речь идет о бензиновом моторе — 2,0-литровый 4-цилиндровый агрегат развивает мощность 150 л.с. при 6000 оборотов в минуту. ДВС отвечает экологическому классу «Евро-5». Проектная мощность завода во Владивостоке — 50 000 двигателей в год. Важно отметить, что на заводе изначально планировалось собирать моторы из импортируемых из Японии узлов и деталей, а затем экспортировать уже готовые двигатели обратно.

Первые тестовые партии двигателей уже прошли проверку в Японии. Сообщается, что все экземпляры из пилотной серии без проблем справились с испытаниями. Они были признаны полностью соответствующими всем международным стандартам качества компании Mazda.