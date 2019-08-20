Электрокар Mazda заметили на тестах

Японская компания тестирует прототип своего первого автомобиля с полностью электрической силовой установкой. Серийная модель будет представлена общественности в 2021 году

Шпионские снимки автомобиля, не имеющего патрубки выпускной системы, были сделаны в Норвегии. По ним можно сделать некоторые выводы относительно дизайна модели. В целом автомобиль походит на кроссовер CX-5, однако, заметны и некоторые штрихи от новой «Трёшки». К сожалению, каких-либо подробностей относительно технической составляющей автомобиля, на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что компания Mazda представит первую серийную электрическую модель уже в следующем году. При этом предполагается, что это будет самостоятельный автомобиль, а не «зеленая» версию уже существующей машины. Кроме того, концерн сконцентрируется на создании гибридов с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Силовая установка будет разработана на базе одного из двигателей нового семейства SkyActive-X.