Электромобиль Mazda получит уникальные двери

Японский производитель постепенно начинает раскрывать подробности о своем первом серийном электромобиле. Например, буквально на днях было объявлено, что автомобиль получит уникальные двери, правда, про конкретику производитель как-то забыл…

Да, в чем именно заключается оригинальность дверей, в компании пока не объяснили. Зато был размещен тизер, на котором можно рассмотреть куда более важную вещь – форм фактор машины, и, судя по силуэту, нас ожидает кроссовер.

По неофициальной информации, в движение электрокар приводит электромотор мощность 142 лошадиные силы и 264 Нм крутящего момента, а емкость батареи составляет 35,5 киловатт-часов. В основу модели легла новая платформа собственной разработки Mazda. Интересно, что в планах компании стоят продажи не только на домашнем рынке, но и за его пределами, например, в Европе.