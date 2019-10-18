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18 окт 2019

Электромобиль Mazda получит уникальные двери

Электромобиль Mazda получит уникальные двери
Автор фото: фирма-производитель

Японский производитель постепенно начинает раскрывать подробности о своем первом серийном электромобиле. Например, буквально на днях было объявлено, что автомобиль получит уникальные двери, правда, про конкретику производитель как-то забыл…

Да, в чем именно заключается оригинальность дверей, в компании пока не объяснили. Зато был размещен тизер, на котором можно рассмотреть куда более важную вещь – форм фактор машины, и, судя по силуэту, нас ожидает кроссовер.

По неофициальной информации, в движение электрокар приводит электромотор мощность 142 лошадиные силы и 264 Нм крутящего момента, а емкость батареи составляет 35,5 киловатт-часов. В основу модели легла новая платформа собственной разработки Mazda. Интересно, что в планах компании стоят продажи не только на домашнем рынке, но и за его пределами, например, в Европе.

При написании новости использовалась информация:
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