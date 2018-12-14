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14 дек 2018

Электронные ПТС оформляют уже с завода

Электронные ПТС оформляют уже с завода

Пионером в этом направлении стала Mazda, которая обеспечила электронные документы для нескольких автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-9, собранных на предприятии Mazda Sollers во Владивостоке

На данный момент предприятие Mazda Sollers полностью готово к переходу на электронные паспорта транспортных средств.  Уже создана полноценная инфраструктура, которая обеспечивает обмен данными между автопроизводителем и администратором системы электронных паспортов — АО «Электронный паспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Кстати,  автопроизводители переходят на электронные ПТС по готовности, однако с первого ноября следующего года ЭПТС становится обязательным.

Владельцам автомобилей с обычными ПТС волноваться не стоит - они остаются в силе, а обязательного обмена на электронный паспорт не предусмотрено. К слову, с введением электронных документов немного поменяется алгоритм регистрации автомобиля. Теперь дилер оформляет договор купли-продажи, в котором указан номер ЭПТС. С этим договором и номером покупатель регистрирует автомобиль в ГИБДД и получает свидетельство о регистрации и номерные знаки.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , РБК

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