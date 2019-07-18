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18 июл 2019

Mazda 2 равняется на старших

Mazda 2 равняется на старших
Автор фото: фирма-производитель

В Сети появились предполагаемые фотографии обновленного субкомпакта Mazda2. Судя по снимкам хэтчбек получит внешность в стиле последних моделей японской марки: Mazda3 и Mazda6.

После фейслифтинга у Mazda2 появятся более узкие фары со светодиодными ходовыми огнями, новый передний бампер с другими противотуманками и забранная сеткой вместо горизонтальных ребер решетка радиатора. Также хэтчбеку достанутся новые 16-дюймовые колеса и кожаная обивка сидений синего цвета, если мы говорим об изменениях в интерьере.

Есть предположение, что рестайлинг затронет только внешность субкомпакта, но внутренности останутся без изменений. Сейчас хэтчбек оснащается бензиновым двигателем Skyactiv-G объемом 1,5 литра, а также пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». 

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При написании новости использовалась информация:
Kolesa

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