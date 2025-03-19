Mazda анонсировала новое поколение моторов SkyActiv-Z

Mazda поделилась некоторыми подробностями о новом поколении моторов SkyActiv-Z. Они станут более экономичными и экологичными

SkyActiv-Z дебютирует в третьем поколении CX-5, который должен соответствовать строгим экологическим нормам Euro 7. Вероятно, речь идет о модификации 2,5-литрового атмосферного двигателя на 196 л.с. Производство автомобилей с таким мотором должно начаться в конце 2026 или начале 2027 года.

Судя по опубликованной информации, в линейку SkyActiv-Z войдет 3,3-литровый шестицилиндровый двигатель, который устанавливаются на модели CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90. Кроме этого у компании есть планы по расширению модельного ряда с роторными моторами. В будущем может появиться роторный SkyActiv-Z в составе мягкогибридной силовой установки.