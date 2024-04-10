Mazda анонсировала таинственную новинку

Компания Mazda пополнит свой модельный ряд новым седаном, но пока информации о нем практически нет. Предполагается, что автомобиль разработан специально для китайского рынка

Об этом также говорят заявки, поданные в китайский Минпромторг, на регистрацию кроссовера и седана под обозначениями EZ-60 и EZ-6 соответственно. Под последним вероятно, подразумевается электрическая модификация Mazda 6, поскольку габариты у них совпадают. Однако судя по единственному изображению профиля автомобиля, который скрывается под полотном, пропорции кузова у новинки будут немного отличаться.

Есть вероятность, что и кроссовер и седан могут показать на Пекинском автосалоне в конце этого месяца. В продажу они могу поступить только в 2025 году.