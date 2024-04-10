Автомобильный портал Motorpage
10 апр 2024

Mazda анонсировала таинственную новинку

Mazda анонсировала таинственную новинку
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda пополнит свой модельный ряд новым седаном, но пока информации о нем практически нет. Предполагается, что автомобиль разработан специально для китайского рынка

Об этом также говорят заявки, поданные в китайский Минпромторг, на регистрацию кроссовера и седана под обозначениями EZ-60 и EZ-6 соответственно. Под последним вероятно, подразумевается электрическая модификация Mazda 6, поскольку габариты у них совпадают. Однако судя по единственному изображению профиля автомобиля, который скрывается под полотном, пропорции кузова у новинки будут немного отличаться.

Есть вероятность, что и кроссовер и седан могут показать на Пекинском автосалоне в конце этого месяца. В продажу они могу поступить только в 2025 году.

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda CX-70 (2025)

Mazda CX-70 вроде младше, но стоит дороже CX-90

22 февраля 2024
Mazda 6

Mazda 6 уходит в отставку

22 января 2024

Стало известно, какую силовую установку получит новый кроссовер Mazda CX-70

21 декабря 2023

Mazda представит новый спорткар в конце октября

11 октября 2023
Mazda MX-5

Представлен обновленный родстер Mazda MX-5

06 октября 2023
Mazda CX-3 (2024)

Mazda CX-3 перешёл в следующий модельный год

25 сентября 2023

 Новости Mazda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi HS5 - hongqi hs5 (2023) c чувством собственного достоинства Тест драйв
09 апреля 2024

Hongqi HS5
"C чувством собственного достоинства"
Lada Vesta - lada vesta 1.8 evo at (2023) возвращение в город
Тест драйв
05 апреля 2024

Lada Vesta
"Возвращение в город"
BAIC X35 - baic x35 (2023) простота – лучше
Тест драйв
01 апреля 2024

BAIC X35
"Простота – лучше"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 5 5 5