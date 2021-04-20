Mazda CX-30 превратили в электрокар

Японский кроссовер представил электрическую версию популярного кроссовера. Автомобиль построен на платформе SVA (SkyActiv Vehicle Architecture), которая ляжет в основу всех будущих электромобилей марки.

Надо отметить, что это уже не первый электрокар марки. Еще два года назад нам показали MX-30, который был полностью разработан с нуля. CX-30 EV хоть и схож с ним технически, но уникальностью дизайна он не отличается. Фактически, мы имеем кузов обычного CX30, который поместили на электрическую «тележку». Впрочем, изменения есть – широкие колесные арки, новые рейлинги.

Что касается технической составляющей, то здесь все скромно. Мотор один – он располагается на передней оси и развивает 143 лошадиные силы. Батарейка тоже скромная – всего лишь 35,5 кВт·ч – отсюда и маленький запас хода – в 200 километров.