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10 июл 2024

Mazda CX-50 получил в США гибридную версию

Mazda CX-50 получил в США гибридную версию
Автор фото: фирма-производитель

Mazda CX-50  2025 модельного года обзаведется гибридной силовой установкой. Такую модификацию подготовили для североамериканского рынка и стоить она будет от 35 390 долларов, что примерно на 4 000 долларов дороже стандартной версии.

Автомобиль оснащен 2,5-литровым атмосферным двигателем и тремя электромоторами. Суммарная мощность - 219 л.с. и 226 Нм крутящего момента. Комплектоваться кроссовер будет вариатором. Привод - полный. Отмечается, что средний расход топлива на 100 км составит 6 л.

Отличить гибрид от стандартной модели можно по иному бамберу и новым дизайнам колесных дисков диаметрами 17 или 19 дюймов. Внутри также появилась отделка из экокожи красного цвета. Комплектаций будет три, но по оснащению они будут соответствовать одноименным версиям с бензиновым мотором.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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