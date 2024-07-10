Mazda CX-50 получил в США гибридную версию

Mazda CX-50 2025 модельного года обзаведется гибридной силовой установкой. Такую модификацию подготовили для североамериканского рынка и стоить она будет от 35 390 долларов, что примерно на 4 000 долларов дороже стандартной версии.

Автомобиль оснащен 2,5-литровым атмосферным двигателем и тремя электромоторами. Суммарная мощность - 219 л.с. и 226 Нм крутящего момента. Комплектоваться кроссовер будет вариатором. Привод - полный. Отмечается, что средний расход топлива на 100 км составит 6 л.

Отличить гибрид от стандартной модели можно по иному бамберу и новым дизайнам колесных дисков диаметрами 17 или 19 дюймов. Внутри также появилась отделка из экокожи красного цвета. Комплектаций будет три, но по оснащению они будут соответствовать одноименным версиям с бензиновым мотором.