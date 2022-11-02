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2 ноя 2022

Mazda CX-8 пережила рестайлинг

Mazda CX-8 пережила рестайлинг
Автор фото: фирма-производитель

Выпускаемый с 2017 года среднеразмерный кроссовер Mazda CX-8 подвергли модернизации. Силовые установки остались прежними, но внешность автомобиля поменялась

Да, экстерьер освежили за счет измененного оформления передней и задней частей кузова. Передний бампер лишился горизонтальной складки внизу, фары стали другой формы и больше не имеют хромированной окантовки. В решетке радиатора снизу появилась хромированная вставка. Задние фонари сохранили форму, но получили совершенно новую графику. Что касается интерьеров, то здесь появилось несколько USB-разъемов формата Type-C и блок управления системы Mazda Intelligent Drive Select с тремя различными предустановками режимов езды. Normal — для повседневного использования, Sport — для любителей активной езды (в ней автоматическая КП переключает передачи быстрее), off-road — для езды по бездорожью.

Как мы уже написали выше – моторная гамма не изменилась. Кроссовер, по прежнему, оснащают одель оснащают бензиновыми моторами объемом 2,5 л, мощностью 188 или 227 л.с. ( с турбонаддувом). В качестве альтернативы клиент может выбрать 2.2-литровый турбодизель с отдачей в 190 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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