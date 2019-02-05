Mazda готовит новый кроссовер

Японский концерн опубликовал тизер нового кроссовера, дебют которого должен состояться уже в марте на женевском автосалоне. Имя новинки не раскрывается, да и техническая составляющая также держится в секрете

Есть, конечно же, и некоторые подробности. Например, новинка станет второй моделью после «трешки» нового поколения, которая получит дизайн в обновленной стилистике Kodo и модернизированные моторы SkyActiv. Вполне возможно, кроссовер сможет заполучить двухлитровый бензиновый двигатель SkyActiv-X с воспламенением горючей смеси сжатием, как на дизелях. Именно этот мотор сейчас устанавливается на новые «трешки».

В модельной иерархии автомобиль, по всей вероятности, встанет на ступень выше ныне существующего кроссовера CX-3. Казалось бы, здесь уже можно сбросить все покрова с имени новинки, ведь вполне логичным было бы дать кроссоверу обозначение CX-4. Правда, есть одна загвоздка, оно уже используется для купеообразного кроссовера, продающегося на рынке Китая.