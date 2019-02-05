Автомобильный портал Motorpage
5 фев 2019

Mazda готовит новый кроссовер

Mazda готовит новый кроссовер

Японский концерн опубликовал тизер нового кроссовера, дебют которого должен состояться уже в марте на женевском автосалоне. Имя новинки не раскрывается, да и техническая составляющая также держится в секрете

Есть, конечно же, и некоторые подробности. Например, новинка станет второй моделью после «трешки» нового поколения, которая получит дизайн в обновленной стилистике Kodo и модернизированные моторы SkyActiv.  Вполне возможно, кроссовер сможет заполучить  двухлитровый бензиновый двигатель SkyActiv-X с воспламенением горючей смеси сжатием, как на дизелях. Именно этот мотор сейчас устанавливается на новые «трешки».

В модельной иерархии автомобиль, по всей вероятности, встанет на ступень выше ныне существующего кроссовера CX-3.  Казалось бы, здесь уже можно сбросить все покрова с имени новинки, ведь вполне логичным было бы дать кроссоверу обозначение CX-4.  Правда, есть одна загвоздка, оно уже используется для купеообразного кроссовера, продающегося на рынке Китая.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Regnum

Комментарии к новости

Последние новости

...

Электронные ПТС оформляют уже с завода

14 декабря 2018
Mazda RX-Vision Concept 2015

Запатентована Mazda MX-6

06 декабря 2018

Mazda отказывается от «заряженных» автомобилей

05 декабря 2018
Mazda 3 2019

Mazda 3 представлена официально

28 ноября 2018
Mazda 6 2011

Мazda отзывает более 60 тысяч российских автомобилей

23 ноября 2018
Mazda 6 2018

В России начали собирать обновленную Mazda 6

21 ноября 2018

 Новости Mazda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLE Тест драйв
04 февраля 2019

Mercedes-Benz GLE
"Mercedes-Benz GLE демонстрирует прорывные решения в конструкции подвески"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 машина времени
Автопутешествия
03 февраля 2019

Mitsubishi Eclipse Cross
"Машина времени"
Audi Q3 - приятное с полезным: что можно погрузить в новый audi q3 2019
Тест драйв
01 февраля 2019

Audi Q3
"Приятное с полезным: что можно погрузить в новый AUDI Q3?"
Lexus NX - lexus nx 2018 nx 300h гламурный гибрид на зависть подругам
Тест драйв
29 января 2019

Lexus NX
"Lexus NX 300h: гламурный гибрид на зависть подругам"

Написано новостей:

2 2 7 1 6