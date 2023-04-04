Mazda хочет стать премиальным брендом

Компания Mazda сменит нынешний статус производителя массовых автомобилей на премиальный. Причем не последнюю роль здесь сыграют будущие электрокары

По словам руководства компании первой моделью, которая собирается занять премиальный сегмент, стал кроссовер CX90 (презентация состоялась прошлым летом). Позже компания выпустит похожий вседорожник и для европейского рынка с индексом CX-80, но он окажется более компактным, а его моторную гамму составят преимущественно гибридные силовые установки, тогда как на CX-90 представлены только традиционные бензиновые моторы.

Что касается электрокаров, то на сегодняшний день в модельном ряду есть лишь один автомобиль подобного класса – MX-30. К слову, машина уже успела получить добрую порцию критики из-за малого запаса хода, который не превышает 250 километров.