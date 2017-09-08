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8 сен 2017

Mazda электрифицирует свои модели с 2035 года

Mazda электрифицирует свои модели с 2035 года
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda полностью электрифицирует свой модельный ряд с 2035 года. Однако речь идет не о том, что японцы будут выпускать исключительно электромобили, а о гибридах, «мягких» гибридах, подключаемых гибридах и, наконец, только потом об электромобилях. Об этом представители компании заявили на техническом форуме накануне автосалона во Франкфурте. При этом компания не намерена разрабатывать автомобили на топливных ячейках.

В 2019 году Mazda выведет на рынок первые модели с так называемой «мягкой» гибридной системой. Здесь на начало движения и питание второстепенного оборудования отвечает электромотор и небольшой блок батарей. Особой экономии топлива это не приносит, а эффективна такая силовая установка исключительно в рваном городском трафике.

Затем, примерно в 2021 году, Mazda может совершить небольшую революцию: совместить в гибридной силовой установке роторный двигатель нового поколения и электромотор. Такую силовую установку получит флагманское купе японской компании, которое будет мелкосерийным.

Одновременно с этим у Mazda появятся подзаряжаемые гибриды, это связано с тем, что такие автомобили наиболее популярны в странах, где позиции Mazda наиболее сильны. И лишь затем, может идти речь о первом полноценном электромобиле японской компании.

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При написании новости использовалась информация:
Auto Express

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