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28 фев 2022

Mazda метит в премиум

Mazda метит в премиум
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн Mazda хочет обеспечить себе имидж премиальной марки и встать в один ряд, например, с компанией Lexus.

Глава британского офиса Mazda Джереми Томсон в интервью Autocar рассказал о планах автопроизводителя перешагнуть в премиальный сегмент рынка, в котором он будет конкурировать с Lexus. Любопытный факт – с немецкой тройкой Mazda соперничать не хочет.  Ее цель – японский премиум, но и здесь есть нюанс – в зону интересов не входят Infiniti и Acura, так как эти марки не продаются в Европе – одном из ключевых рынков для Mazda.

«Первой ласточкой» серии премиальных Mazda станет кроссовер CX-60, который буде базироваться на новой заднеприводной архитектуре. Что касается двигателей, то основной упор будет сделан на гибридные силовые установки.

При написании новости использовалась информация:
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