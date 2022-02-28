Mazda метит в премиум

Японский концерн Mazda хочет обеспечить себе имидж премиальной марки и встать в один ряд, например, с компанией Lexus.

Глава британского офиса Mazda Джереми Томсон в интервью Autocar рассказал о планах автопроизводителя перешагнуть в премиальный сегмент рынка, в котором он будет конкурировать с Lexus. Любопытный факт – с немецкой тройкой Mazda соперничать не хочет. Ее цель – японский премиум, но и здесь есть нюанс – в зону интересов не входят Infiniti и Acura, так как эти марки не продаются в Европе – одном из ключевых рынков для Mazda.

«Первой ласточкой» серии премиальных Mazda станет кроссовер CX-60, который буде базироваться на новой заднеприводной архитектуре. Что касается двигателей, то основной упор будет сделан на гибридные силовые установки.