Mazda MPS больше нет

Японская марка официально объявила о закрытии подразделения MPS (Mazdaspeed в США). Об этом заявил представитель Mazda

«Mazda стремится стать более зрелой. Нашим приоритетом является продолжение развития следующего поколения технологий Skyactiv. В рамках этой эволюции мы доработаем и установим двигатели с турбонаддувом на большее количество моделей, чтобы обеспечить более привлекательную динамику», — сказал сотрудник компании в интервью американскому изданию CNET.

Последний автомобиль с такой приставкой вышел еще в 2013 году. Это была «тройка» с 267-сильным 2,3-литровым турбомотором. Однако недавно Мазда возродила турбоверсию «тройки». Автомобиль получил 2,5-литровый турбомотор, развивающий 253 л.с. и 434 Нм. ДВС сочетается с 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Согласно свежим данным, новинка способна похвастаться разгоном с 0 до 60 миль в час (96 км/ч) за 5,7 секунды.