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1 апр 2020

Mazda объявила отзыв одного старого автомобиля

Mazda объявила отзыв одного старого автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda проводит в России редкий отзыв: он затронет всего один автомобиль, к тому же очень старый. Ремонт потребовался 21-летнему седану Xedos-9, который был куплен в стране 22 декабря 1999 года

Росстандарт согласовал программу по добровольному отзыву Mazda Xedos-9, указав в качестве причины нарушение уплотнителя корпуса газогенератора водительской подушки безопасности. Из-за дефекта подушка может сработать ненадлежащим образом. В рамках кампании на седане бесплатно заменят проблемный газогенератор на модифицированный.

Автопроизводители редко отзывают один или несколько автомобилей – чаще всего под отзыв попадают десятки, сотни, а то и тысячи машин. Например, в ноябре прошлого года отзыв Mazda в России затронул 35,8 тысячи кроссоверов Mazda CX-7из-за мутного рассеивателя заднего фонаря.

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