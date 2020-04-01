Mazda объявила отзыв одного старого автомобиля

Компания Mazda проводит в России редкий отзыв: он затронет всего один автомобиль, к тому же очень старый. Ремонт потребовался 21-летнему седану Xedos-9, который был куплен в стране 22 декабря 1999 года

Росстандарт согласовал программу по добровольному отзыву Mazda Xedos-9, указав в качестве причины нарушение уплотнителя корпуса газогенератора водительской подушки безопасности. Из-за дефекта подушка может сработать ненадлежащим образом. В рамках кампании на седане бесплатно заменят проблемный газогенератор на модифицированный.

Автопроизводители редко отзывают один или несколько автомобилей – чаще всего под отзыв попадают десятки, сотни, а то и тысячи машин. Например, в ноябре прошлого года отзыв Mazda в России затронул 35,8 тысячи кроссоверов Mazda CX-7из-за мутного рассеивателя заднего фонаря.