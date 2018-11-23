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23 ноя 2018

Мazda отзывает более 60 тысяч российских автомобилей

Мazda отзывает более 60 тысяч российских автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Отзыву подлежат автомобили Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7, Mazda BT-50, реализованные c мая 2006 года по ноябрь 2014 года

Причиной такой достаточно крупной отзывной компании, стал механизм срабатывания подушек безопасности. В нем был обнаружен дефект, который связан с влиянием влажности. Как говорится в сообщении Росстандарта, «влияние высокой влажности  может привести к нарушению целостности/растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения. Нарушение целостности корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели».

Все ремонтные работы будут произведены бесплатно. На дефектных автомобилях произведут замену газогенератора, а также сделают все необходимые диагностические работы. Уполномоченные представители изготовителя "Мазда Мотор РУС" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр.

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости, Авто@mail.ru

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