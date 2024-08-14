Mazda подтвердила, что седан EZ-6 станет глобальной моделью

Компания Mazda подтвердила, что электрифицированный седан EZ-6 предназначен не только для Китая. Автомобиль появится и на других рынках, однако о США пока ничего не говорят

Напомним, что модель представили на Пекинском автосалоне в этом году, и тогда о планах по глобальным продажам не сообщалось. Было анонсировано только, что седан появится на китайском рынке до конца 2024 года. Судя по последним данным, автомобиль сразу после Китая появится официально и в Европе.

EZ-6 фактически является совместным детищем японской марки Mazda и китайского концерна Changan, на производственных мощностях которого и будет собираться модель. Покупателям предложат версии как с полностью электрической, так и гибридной силовыми установками. Для электрокара обещают запас хода в 600 км.