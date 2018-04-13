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13 апр 2018

Mazda подтвердила создание нового роторного двигателя

Mazda подтвердила создание нового роторного двигателя
Автор фото: фирма-производитель

После череды слухов и домыслов, которые окружали возможность создания нового поколения роторных двигателей компанией Mazda, ее представители официально подтвердили работу над таким типом силового агрегата.

Глава департамента по продажам европейского отделения Mazda Мартин тен Бринк, заявил, что компания возобновит производство роторных двигателей в следующем году. При этом, двигатели Ванкеля будут устанавливаться как в собственные модели Mazda, так и поставляться партнеру, концерну Toyota.

В компании пока не рассказывают подробности о том, на какие модели будет устанавливаться роторный двигатель и будет ли он работать отдельно или в составе гибридной силовой установки. В прошлом году японцы намекнули на то, что самостоятельно роторный двигатель работать не сможет, так как не впишется в ужесточающиеся требования по экологии, но он вполне может работать в качестве генератора или «расширителя диапазона» для электромобилей. Кроме того, в Mazda, по слухам, экспериментировали с роторным двигателем с питанием от водородных топливных ячеек.
 

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При написании новости использовалась информация:
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