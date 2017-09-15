Формально флагманской моделью Mazda является большой кроссовер Mazda CX-9, который продается в Северной Америке и еще ряде стран мира (появится он и у нас). Но у себя на родине Mazda его не продает из-за местных ограничений на размеры автомобиля.

Решение в Mazda нашли не сказать, что оригинальное: кроссоверу CX-9 просто сократили длину и изменили экстерьер, придав более динамичные формы. В итоге колесная база осталась прежней и формально CX-8 является трехрядным кроссовером. Вот только на третьем «багажном» ряду с комфортом могут разместиться разве что дети (японские в том числе).

Зато на втором ряду по истине царский простор. Причем, кроссовер может быть как семиместным с посадочной формулой 2+3+2 или шестиместным (2+2+2). В последнем варианте базовые версии имеют подлокотник с подстаканниками, а дорогие версии имеют во втором ряду два командирских кресла с отдельными подлокотниками.

Японцам Mazda CX-8 будет предлагаться в переднее- и полноприводном варианте с турбодизелем мощностью 190 л.с. (это форсированная версия 2,2-литрового агрегата). За пределами Японии кроссовер не появится, как, например, яркий CX-4 никогда не выйдет за пределы Китая.