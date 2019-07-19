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19 июл 2019

Mazda показала обновленную «двойку»

Mazda показала обновленную «двойку»
Автор фото: фирма-производитель
 
Компания Mazda представила обновленную Mazda2 для японского рынка. Хэтчбек, ранее продававшийся под именем Demio, перешел на глобальное обозначение, сменил внешность и получил новое оснащение.

Если говорить о внешности, то в ней стали прослеживаться нотки старших моделей: фары стали узкими, а решетка радиатора получила сетчатый рисунок. Произаодитель заявляет, что  у модели улучшена подвеска, шумоизоляция, профиль сидений. В списке опционального оснащения появилась адаптивная оптика с 40 индивидуальными светодиодными модулями, активный круиз-контроль с функцией полной остановки и система удержания в полосе.

Если говорить о технической части, то гамма двигателей хэтчбека состоит из бензиновых 1.5 Skyactiv-G мощностью 110 или 116 лошадиных сил, а также 1,8-литрового дизеля Skyactiv-D, выдающего 105 сил и 250 Нм момента. Японские Mazda2 могут иметь передний или полный привод, оснащаются шестиступенчатой «механикой» и «автоматом», а также системой контроля тяги G-Vectoring Control Plus.

 

 
 
Гамма двигателей хэтчбека состоит из бензиновых 1.5 Skyactiv-G мощностью 110 или 116 лошадиных сил, а также 1,8-литрового дизеля Skyactiv-D, выдающего 105 сил и 250 Нм момента. Японские Mazda2 могут иметь передний или полный привод, оснащаются шестиступенчатой «механикой» и «автоматом», а также системой контроля тяги G-Vectoring Control Plus
 
 
 
 
Компания Mazda представила обновленную Mazda2 для японского рынка. Хэтчбек, ранее продававшийся под именем Demio, перешел на глобальное обозначение, сменил внешность и получил новое оборудование.
 

Внешность субкомпакта привели в соответствие с дизайном последних моделей: фары стали узкими, а решетка радиатора получила сетчатый рисунок. Mazda2 теперь положены 16-дюймовые колеса, у модели улучшена подвеска, шумоизоляция, профиль сидений. В списке опционального оснащения появилась адаптивная оптика с 40 индивидуальными светодиодными модулями, активный круиз-контроль с функцией полной остановки и система удержания в полосе.

 
 
 
 

Гамма двигателей хэтчбека состоит из бензиновых 1.5 Skyactiv-G мощностью 110 или 116 лошадиных сил, а также 1,8-литрового дизеля Skyactiv-D, выдающего 105 сил и 250 Нм момента. Японские Mazda2 могут иметь передний или полный привод, оснащаются шестиступенчатой «механикой» и «автоматом», а также системой контроля тяги G-Vectoring Control Plus.

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