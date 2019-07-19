Mazda показала обновленную «двойку»

Если говорить о внешности, то в ней стали прослеживаться нотки старших моделей: фары стали узкими, а решетка радиатора получила сетчатый рисунок. Произаодитель заявляет, что у модели улучшена подвеска, шумоизоляция, профиль сидений. В списке опционального оснащения появилась адаптивная оптика с 40 индивидуальными светодиодными модулями, активный круиз-контроль с функцией полной остановки и система удержания в полосе.

Если говорить о технической части, то гамма двигателей хэтчбека состоит из бензиновых 1.5 Skyactiv-G мощностью 110 или 116 лошадиных сил, а также 1,8-литрового дизеля Skyactiv-D, выдающего 105 сил и 250 Нм момента. Японские Mazda2 могут иметь передний или полный привод, оснащаются шестиступенчатой «механикой» и «автоматом», а также системой контроля тяги G-Vectoring Control Plus.