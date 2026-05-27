Mazda выпустила фирменные кроссовки в стиле кроссовера CX-5

Японский бренд представил новые кроссовки SP-MZD, созданные совместно с производителем обуви Spingl

Обувь выполнена из кожзама черного или светло-коричневого цвета, повторяя оттенок и материал отделки интерьера CX-5. Сообщается, что на разработку модели кроссовок компании потребовалось два года. Mazda и Spingle неоднократно посещали заводы друг друга в Хиросиме, чтобы совместно разработать дизайн и подобрать материалы для обуви.

Каждая пара поставляется в фирменной коробке с эскизом обуви. Производство полностью организовано в городе Хиросима, где базируются обе компании. Стоимость новинки составляет 26 500 иен, что эквивалентно 12 000 рублей.