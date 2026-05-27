Автомобильный портал Motorpage
27 май 2026

Mazda выпустила фирменные кроссовки в стиле кроссовера CX-5

Mazda выпустила фирменные кроссовки в стиле кроссовера CX-5
Автор фото: фирма-производитель

Японский бренд представил новые кроссовки SP-MZD, созданные совместно с производителем обуви Spingl

Обувь выполнена из кожзама черного или светло-коричневого цвета, повторяя оттенок и материал отделки интерьера CX-5. Сообщается, что на разработку модели кроссовок компании потребовалось два года. Mazda и Spingle неоднократно посещали заводы друг друга в Хиросиме, чтобы совместно разработать дизайн и подобрать материалы для обуви.

Каждая пара поставляется в фирменной коробке с эскизом обуви. Производство полностью организовано в городе Хиросима, где базируются обе компании. Стоимость новинки составляет 26 500 иен, что эквивалентно 12 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
topgear

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mazda не спешит выпускать электромобили и делает ставку на гибриды

15 мая 2026

Mazda раскрыла новые подробности о следующем поколении MX-5

26 марта 2026
Mazda MX-5

Mazda ищет спасение для MX-5 в синтетическом топливе

26 февраля 2026

Секретный эксперимент Mazda с V6 едва не изменил историю MX-5

25 февраля 2026
AutoExe Mazda CX-60 Active Xross

Японцы из AutoExe представили Mazda CX-60 для бездорожья

15 января 2026
Mazda FD RX-7

Mazda RX-7, стилизованный под Porsche, оказался никому не нужным

25 ноября 2025

 Новости Mazda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Deepal G318 - deepal g318 (2026) синяя бездна Тест драйв
26 мая 2026

Deepal G318
"Синяя бездна"
Changan CS35 Max - changan cs35 max (2026) превосходя ожидания
Тест драйв
21 мая 2026

Changan CS35 Max
"Превосходя ожидания"
GAC GS4 - gac gs4 (2025) теперь и с полным приводом
Тест драйв
15 мая 2026

GAC GS4
"Теперь и с полным приводом"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 8 8