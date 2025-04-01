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1 апр 2025

Mazda показала тизер нового электрического кроссовера EZ-60

Mazda показала тизер нового электрического кроссовера EZ-60
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda официально представила тизер нового электрокроссовера EZ-60. Данная модель была создана в сотрудничестве с Changan, а ее дебют намечен до конца этого года

Пока на имеющихся изображениях можно разглядеть профиль автомобиля. EZ-60 напоминает Mazda CX-30, но с более плавными линиями кузова. В целом, модель выглядит динамично и визуально также отсылает к Ferrari Purosangue. В компании рассказали, что модель выполнена в новом дизайнерском стиле «Kodo», что можно перевести как "угол наклона", намекая на развитую аэродинамику автомобиля.

Кроссовер будет выпускаться в версиях как электрокар, так и гибрид. В первом случае модель будет комплектоваться батарей на 56,1 или 68,8 кВт*ч в зависимости от версии. Про гибрид только известно, что он получит 1,4-литровый ДВС на 95 л.с.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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