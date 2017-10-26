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26 окт 2017

Mazda представила четырехдверное купе

Mazda представила четырехдверное купе

Стенд компании Mazda на токийском автосалоне стал одним из центров притяжения внимания публики. И это неудивительно: небольшая компания показала очень яркий концепт «четырехдверного купе» или… или же это будущее поколение седана Mazda6?

У Mazda явно появились амбиции стать производителем премиальных автомобилей. Иначе объяснить появление Vision Coupe не получится. Машина получилась потрясающе красивой, а ее дизайнер Икуо Маэда с гордостью считает концепт самой элегантной Mazda за всю историю.

У четырехдверного седана, который маскируется под большое купе, поразительно чистые линии и действительно элегантный облик. Длинный капот, смещенный назад салон, ниспадающая линия крыши и круглые фонари… Снова навевает ассоциации с итальянцами (о концепте Kai, предтече новой «трешки» мы рассказывали накануне)!

Интерьер такой же минималистичный как и у Kai: тут единственная физическая кнопка запуска двигателя, длинный экран и приборная панель на которой главенствующее место занимает тахометр.

Представители компании говорят, что Mazda Vision Coupe всего лишь дизайнерский эксперимент и никакого серийного будущего у него нет. Но обещают, что некоторые решения перекочуют на серийные кроссоверы. А возможно, японцы просто не хотят раскрывать свои планы и такой будет одно из следующих поколений Mazda6? Ох, как хочется надеяться…
 

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