Mazda представила новую модель с роторным двигателем

Конечно же, до знаменитых спорткаров RX-8 новинке далеко – фактически, перед нами лишь электрический кроссовер, где роторный ДВС вращает генератор для подзарядки батарей

Да и новинкой полноценной модель не является – это кроссовер MX-30, которому просто установили новые моторы. Помимо роторного двигателя, здесь стоит тяговый электромотор, который развивает 170 лошадиных сил. Однако, аккумулятор здесь менее емкий (в сравнении с обычным MX-30): 17,8 кВт⋅ч против 35,5.

Соответственно, вместо 200 километров на одном заряде аккумулятора Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV проедет только 85 километров. Однако наличие бензинового генератора электричества увеличивает общий запас хода до 600 километров.