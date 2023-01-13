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13 янв 2023

Mazda представила новую модель с роторным двигателем

Mazda представила новую модель с роторным двигателем
Автор фото: фирма-производитель

Конечно же, до знаменитых спорткаров RX-8 новинке далеко – фактически, перед нами лишь электрический кроссовер, где роторный ДВС вращает генератор для подзарядки батарей

Да и новинкой полноценной модель не является – это кроссовер MX-30, которому просто установили новые моторы. Помимо роторного двигателя, здесь стоит тяговый электромотор, который развивает 170 лошадиных сил. Однако, аккумулятор здесь менее емкий (в сравнении с обычным MX-30): 17,8 кВт⋅ч против 35,5.

Соответственно, вместо 200 километров на одном заряде аккумулятора Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV проедет только 85 километров. Однако наличие бензинового генератора электричества увеличивает общий запас хода до 600 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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