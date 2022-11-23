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23 ноя 2022

Mazda представила новую стратегию по электрификации

Mazda представила новую стратегию по электрификации
Автор фото: фирма-производитель

До 2030 года компания планирует вложить более десяти миллиардов долларов в разработку и организацию выпуска новых электромобилей, подзаряжаемых и последовательных гибридов

Реализовывать план будут постепенно - в 2023-2025 годах основной упор будет сделан на разработку гибридов. К слову, первую "ласточку" мы увидим совсем скоро - речь идет о кроссовере MX-30.  Первый электромобиль Mazda представит лишь в 2027 году, а их массовое производство организуют не раньше 2030 года.

Также автопроизводитель рассматривает возможность инвестирования в производство собственных тяговых батарей. Компания планирует развернуть сотрудничество с семью сторонними фирмами, в их числе — производитель электронных компонентов Rohm Co и производитель батарей Envision AESC.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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