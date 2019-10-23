Mazda представила свой первый электрокроссовер

Компания Mazda представила на автосалоне в Токио свой первый серийный электрический автомобиль – кроссовер MX-30. У автомобиля есть уникальная внешность и посредственные технические характеристики

Начнем с дизайна. Кроссовер получил отличительную черту- «суицидальные» двери, которые ранее устанавливались на знаменитую RX8. Центральные стойки отсутствуют, но укороченные створки открываются только после передних, так что просто открыть заднюю дверь нельзя.

Что касается техники, то электрокроссовер построен на новой электрической платформе Mazda e-SkyActiv. Характеристики, к сожалению, оставляют в легком недоумении. Кроссовер Mazda MX-30 оснащён одним электро¬мотором мощностью 143 л.с. (265 Н•м), установ¬ленным на передней оси, и аккуму¬лятором ёмкостью 35,5 кВт•ч, распо¬ложенным под полом салона. Заявленный запас хода – около 200 километров. По современным меркам это, мягко говоря, маловато.