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11 окт 2023

Mazda представит новый спорткар в конце октября

Mazda представит новый спорткар в конце октября
Автор фото: фирма-производитель

В преддверии автомобильной выставки Japan Mobility Show, которая будет проходить в Токио с 26 октября по 5 ноября, японская компания Mazda опубликовала изображения нового спорткара, который предположительно станет наследником MX-5

Информации об автомобиле практически нет. Единственное, что на данный момент опубликовано - это тизер, раскрывающий корму автомобиля и форму светодиодной оптики. Каждый задний фонарь выполнен в виде пары отзеркаленных месяцев. Между ними расположился буквенный логотип компании. По центру заднего бампера находятся две узкие светодиодные полоски.

Как ни странно, подобное оформление мы уже видели на концептуальном автомобиле Mazda Vision Study, который показали в прошлом году. Уже тогда предполагалось, что именно так будет выглядеть новое поколение MX-5. Вероятнее всего, облик автомобиля будет доработан и окончательный вариант мы увидим на Japan Mobility Show в конце этого месяца.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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