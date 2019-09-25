Mazda представит свой первый серийный электромобиль на Токийском автосалоне

От мировых тенденций не спрячешься, даже такой ретроградный производитель, как Mazda, уже осознал этот факт, и заявил о разработке своего первого электромобиля, который будет представлен широкой публике в октябре

Пока компания не раскрывает внешности новинки. Более того, не афишируется даже формат автомобиля: будет ли это кроссовер, седан или хэтчбек. Мазда лишь опубликовала снимок кабеля для зарядки. Зато обнародованы технические характеристики. Сообщается, что бортовая система работает под напряжением 335 В. Емкость тягового аккумулятора составляет всего 35,5 кВт*ч. В машине установлен один электромотор с отдачей 143 л.с. и 265 Нм.

В целом, заявлено, что машина будет выполнена в соответствии с канонами философии Kodo («Душа движения»). Иными словами, автомобиль будет обладать схожим с последними новинками компании стилем.