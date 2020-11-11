Mazda презентовала новый двигатель

Mazda показала новый шестицилиндровый бензиновый двигатель с рядной компоновкой. Прежде компания не выпускала таких ДВС

Основными моторами Mazda уже много лет являются рядные «четверки» линейки Skyactive. Самой передовой разработкой компании считается Skyactiv-X, в котором применяется воспламенение топливной смеси от сжатия, как в дизельных агрегатах. Вскоре вновь станет доступен и роторный двигатель. Его планируют использовать для подзарядки аккумулятора в моделях с установкой типа «последовательный гибрид». С учетом скорого перехода на электромобили многие автопроизводители уже отказываются от разработки ДВС новых поколений. Но Mazda пошла своим путем.

У Мазды давно не было шестицилиндровых моторов. Последними автомобилями с таким типом ДВС были седаны Mazda 6 первого и второго поколений для североамериканского рынка, но на них устанавливался Ford Duratec V6, то есть этот двигатель имел мало отношения к японской компании. Новый мотор создан специально для будущей автомобильной платформы с продольным расположением ДВС и задним приводом. Именно на ней будет построено следующее поколение Mazda 6.