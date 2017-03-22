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22 мар 2017

Mazda работает над гибридом

Mazda работает над гибридом
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda анонсировала создание нового серийного электромобиля, который выйдет в свет в 2019 году

Параллельно с этим в японской компании подчеркнули возможность появления в модельной гамме и автомобиля с гибридной силовой установкой. К слову на японском рынке Mazda уже продает гибридный хэтчбэк Mazda 3 Hybrid, созданный с применением технологий компании Toyota, но новая модель должна появиться уже на собственной платформе.

Главной ее особенностью станет роторный двигатель, работающий в паре с электромоторами. По словам представителей Mazda, роторный мотор отличается хорошей мощностью, стабильностью и плавностью работы в определенном диапазоне оборотов, что может стать идеальным решением для использования его в составе генератора, вырабатывающего энергию для батарей. Однако, окончательного решения по ротору пока нет, в компании не уверены в возможности доработки «ротора» до соответствия жестким европейским нормам выбросов.

Впрочем, информация о том, что Mazda уже запатентовала конструкцию гибрида с роторным двигателем в США, уже есть. Помимо этого представители компании отметили, что к 2021 году в модельной гамме Mazda появится сразу несколько электромобилей, а сегодня ее инженеры активно работают над созданием современных и легких материалов, способных компенсировать высокую массу батарей и сохранить массу электромобилей на минимальном уровне.

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При написании новости использовалась информация:
Autoexpress

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