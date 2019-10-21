Mazda работает над революционным дизельным двигателем

Mazda бросает вызов всем экологам и прочим "зеленым", намереваясь создать уникальный дизельный двигатель

Как сообщает британское издание Autocar, японцы планируют показать всему миру, «насколько экологически дружественными и эффективными могут быть дизельные моторы». По словам руководителя отдела исследований и разработок европейского офиса марки Кристиана Шульце, новый дизельный мотор унаследует у своего бензинового собрата технологию воспламенения топлива от сжатия. Реализовать такую задумку, по словам Шульце, достаточно просто, поскольку современные бензиновые и дизельные моторы имеют не очень много различий.

Также он ответил на вопрос о том, почему японцы все еще работают над развитием дизельного двигателя, в то время как другие автопроизводители отказываются от моторов на тяжелом топливе в сторону электрических разработок. По его словам, все типы силовых установок необходимо развивать, если это экономически оправдано. К сожалению, о технических характеристиках нового двигателя Кристиан Шульце решил пока не сообщать.