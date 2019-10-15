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15 окт 2019

Mazda рассекретила интерьер своего первого электрокара

Mazda рассекретила интерьер своего первого электрокара
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda показала видео-тизер новой модели с полностью электрической силовой установкой. Новинку представят на автосалоне в Токио

В коротком ролике, к сожалению, не стали делать намеков на внешний облик машины, а показали только детали салона. На центральном тоннеле расположен маленький селектор выбора режимов движения и два джойстика. В текущих Маздах они отвечают за управление мультимедийной системой и регулировку громкости.

В Mazda заявили, что в интерьере электрокара используются только экологически чистые материалы с «необычной текстурой и высоким качеством». Также обещано, что внутри будет много мест для хранения вещей. О каких-либо других деталях производитель пока умалчивает.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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