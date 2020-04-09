Mazda сделает кроссовер с роторным двигателем

Компания Mazda намекнула на скорый дебют электрокроссовера MX-30, оснащенного однороторным мотором. По задумке японской компании, двигатель Ванкеля будет использоваться в качестве вспомогательного генератора — для подзарядки батареи во время движения и увеличения запаса хода электромобиля

Конкретики о том, каким именно роторным мотором оснастят электрокар MX-30 нет: можно предположить, что «зеленый» кроссовер получит 0,3-литровый «рейндж-экстендер» в составе гибридной установки XEV, который был заявлен для электрического хэтчбека Mazda2.

Как изменятся характеристики Mazda MX-30 с роторным «довеском» предсказать сложно: неким ориентиром может служить аналогичная установка на BMW i3, состоящая из 650-кубового мотоциклетного ДВС — вспомогательный мотор-генератор увеличивает дальность хода на 150 километров.

Для «обычного» MX-30 заявлена безальтернативная 143-сильная одномоторная силовая установка и тяговый аккумулятор емкостью 35,5 киловатт-часа. Электромобиль может проехать всего 200 километров без подзарядки, но Mazda объяснила, что умышленно не стала оснащать кроссовер более емкой батареей