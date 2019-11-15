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15 ноя 2019

Mazda снова намекнула на возрождение роторного мотора

Mazda снова намекнула на возрождение роторного мотора

Новую надежду для поклонников японцы спрятали в историческом видео

На официальном канале Mazda в Youtube опубликован видеоролик под названием "50 роторных лет" – он визуально описывает одну из самых примечательных страниц в биографии японской марки.  Ролик конечно, без сомнения, красивый, однако никаких перспектив он не дает. Правда, мы смотрим не в ту сторону, так как намек на некое будущее Mazda спрятала в описании ролика, в котором содержится фраза "История Mazda и роторных моторов еще не закончена".

Правда, каким образом японцы планируют снова задействовать в своих автомобилях культовый двигатель Ванкеля, до сих пор неясно. Mazda неоднократно намекала на возможность появления таких моторов на серийных автомобилях, но никакой конкретики до сих пор нет. Напомним, что от этой технологии компания отказалась еще в 2012 году, свернув производство купе RX-8. Правда, в 2015-м марка выпустила концепт RX-Vision, но дальше показа прототипа новейшая история японских роторов пока не продолжилась.

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