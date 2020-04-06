Mazda спасет традиционные двигатели с помощь водорослей

Японская компания Mazda поддерживает несколько проектов по разработке и исследованию экологически чистого биотоплива на основе водорослей

Пока европейскую часть нашей планеты сотрясает борьба с двигателями внутреннего сгорания, на азиатской стороне ищут способы как им продлить подольше жизнь. Так, например, в Mazda всё ещё видят потенциал в двигателях внутреннего сгорания и считают, что у них есть будущее — для этого нужно лишь разработать более экологичное топливо. Таким может быть, к примеру, биотопливо на основе водорослей — Mazda поддерживает ряд исследовательских проектов по его разработке. Топливо из морских водорослей при сжигании выделяет только углекислый газ, который был поглощён из атмосферы в процессе роста.

По мнению специалистов Mazda, это не единственное преимущество биотоплива. К примеру, его можно выращивать на непригодных для сельского хозяйства землях, причём без особого воздействия на ресурсы пресной воды, а также использовать в его производстве сточные воды. Биотопливо на основе морских водорослей также является биоразлагаемым и менее вредным для окружающей среды. Mazda надеется сохранить ДВС примерно на 95 процентах своих моделей к 2030 году.