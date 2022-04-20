Mazda вернется к использованию роторных моторов

К сожалению, мы разочаруем фанатов спортивных купе RX7 и RX8 – ждать новинок похожего рода не стоит. У новых роторных моторов будет совершенно иное предназначение.

Собственно, они станут частью гибридных силовых установок, где будут вращать генератор, подзаряжая батареи, которые, в свою очередь, будут питать уже тяговые электрические двигатели.