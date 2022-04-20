Mazda вернется к использованию роторных моторов

К сожалению, мы разочаруем фанатов спортивных купе RX7 и RX8 – ждать новинок похожего рода не стоит. У новых роторных моторов будет совершенно иное предназначение.
Собственно, они станут частью гибридных силовых установок, где будут вращать генератор, подзаряжая батареи, которые, в свою очередь, будут питать уже тяговые электрические двигатели.
Первым, такую силовую установку должен получить кроссовер MX-30 второго поколения. Его должны представить в конце текущего года. Нынешнее поколение автомобиля предлагается и в версиях с ДВС (двухлитровый 150-сильный мотор) и в чисто электрической модификации, мощность которой составляет 145 лошадиных сил, а запах хода – 200 километров. Отметим, что Mazda была одной из немногих автомобильных компаний в мире, серийно производивших роторно-поршневые двигатели. Первой моделью с РПД стало купе Mazda Cosmo, появившееся в 1967 году, последней — RX-8, выпуск которой прекратился в 2012-м.