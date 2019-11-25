Mazda возрождает семейство RX

Компания Lamborghini недолго будет считаться последней фирмой, построившей виртуальный гиперкар для компьютерных треков: свои претензии на эту позицию уже заявили японцы из Mazda

Да, похоже поклонникам придется довольствоваться легендарными машинами лишь в сетевом пространстве. Но отметим, что создатели подошли к этому проекту с такой серьезностью, будто строили настоящий автомобиль. Начать стоит с того, что судя по скетчу, дизайн будущей виртуальной новинки восходит к эффектному концепту RX-Vision, который был показан еще четыре года назад. Любопытный факт, за дизайн прототипа со стороны Mazda отвечает лично шеф-стилист Икуо Маэда, который создал не только вышеупомянутый RX-Vision, но и серийную RX-8.

Между тем заявлено, что концепт в виртуальном пространстве будет оснащен неким совершенно новым мотором SkyActive-R. Характеристики его не объявлены, но, по всей видимости, речь идет пусть о компьютерной, но все же реализации давнего проекта по постройке гибридного спорткара с роторным двигателем.