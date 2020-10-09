Mazda возвращается к роторным двигателям

Японская компания в 2022 году начнет продажи автомобилей с роторными моторами, которые станут частью гибридной силовой установки

Компания Mazda в первой половине 2022 года снова начнет выпускать автомобили, оснащенные роторными двигателями. Об этом во время выступления рассказал глава японской марки Акира Марумото, сообщает Motor1.

Компактный роторный мотор используют в гибридной силовой установке маленького кроссовера Mazda MX-30. При этом агрегат не будет применен в качестве тягового элемента — он выступит в роли генератора для подзарядки аккумуляторов, питающих электрические моторы.

По словам Марумото, дорожные испытания автомобилей с роторными двигателями начнутся в январе 2021 года, а спустя год-полтора такие машины появятся в продаже. На данный момент кроссовер Mazda MX-30 доступен с полностью электрической силовой установкой мощностью 105 кВт (143 л. с.), а также со 150-сильным двухлитровым бензиновым атмосферным мотором.