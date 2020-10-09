Автомобильный портал Motorpage
9 окт 2020

Mazda возвращается к роторным двигателям

Mazda возвращается к роторным двигателям

Японская компания в 2022 году начнет продажи автомобилей с роторными моторами, которые станут частью гибридной силовой установки

Компания Mazda в первой половине 2022 года снова начнет выпускать автомобили, оснащенные роторными двигателями. Об этом во время выступления рассказал глава японской марки Акира Марумото, сообщает Motor1.

Компактный роторный мотор используют в гибридной силовой установке маленького кроссовера Mazda MX-30. При этом агрегат не будет применен в качестве тягового элемента — он выступит в роли генератора для подзарядки аккумуляторов, питающих электрические моторы.

По словам Марумото, дорожные испытания автомобилей с роторными двигателями начнутся в январе 2021 года, а спустя год-полтора такие машины появятся в продаже. На данный момент кроссовер Mazda MX-30 доступен с полностью электрической силовой установкой мощностью 105 кВт (143 л. с.), а также со 150-сильным двухлитровым бензиновым атмосферным мотором.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda CX-30 (2020)

Mazda CX-30 едет в Россию

24 сентября 2020
Mazda 3

Представлена «заряженная» Mazda 3

06 июля 2020
Mazda CX-5

Mazda CX-5 может лишиться дизельного двигателя

30 июня 2020
Mazda 3 Sedan 2019

У Mazda 3 появится мощная версия с турбомотором и полным приводом

29 июня 2020
Mazda BT-50 2021

Mazda сделала новый пикап

17 июня 2020

Названа дата презентации новой Mazda BT-50

11 июня 2020

 Новости Mazda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Rapid - skoda rapid 2020 «во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…» Тест драйв
09 октября 2020

Skoda Rapid
"«Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»"
KIA K5 - ria k5 2021 почему нам захотелось сравнить kia k5 с альпинистом
Тест драйв
07 октября 2020

KIA K5
"Почему нам захотелось сравнить KIA K5 с альпинистом"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 осознание через принятие
Тест драйв
05 октября 2020

Hyundai Genesis G90
"Осознание через принятие"
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"

Написано новостей:

2 6 8 4 1