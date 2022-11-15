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15 ноя 2022

Mazda заново изобрела автомобильную краску

Mazda заново изобрела автомобильную краску
Автор фото: фирма-производитель

Mazda Motor 15 ноября рассказала, что разработала новую фирменную эмаль для своих автомобилей бизнесс-класса

Новая эмаль создана по специальной трехслойной технологии. Первый слой – лакированный, второй – основа (передающий), третий слой –  поглощающий. На нем стоит остановиться поподробнее – здесь используется большое количество алюминиевых частиц, что обеспечивает насыщенность и повышенный контраст цвета.

Проще говоря, новый колер (а создали его не базе алого оттенка) должен сохранять одинаковую яркость  и не бликовать даже при сильном солнечном цвете. Новый цвет Artisan Red Premium Metallic стал идейным наследником красного Soul Red Premium Metallic. Последний появился в палитре автопроизводителя ещё в 2012 году.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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