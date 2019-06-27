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27 июн 2019

Mazda запатентовала турбированный роторный двигатель

Mazda запатентовала турбированный роторный двигатель

В марте текущего года в зарубежной автомобильной прессе появились слухи о том, что Mazda работает над роторным двигателем, который получил внутризаводской индекс XEV. Тогда сообщалось, что двигатель будет иметь несколько модификаций, в том числе и гибридную. В июне эту информацию подтвердил генеральный директор марки Акира Марумото

Да, сейчас появилась новая информация. Как сообщает портал Carscoops, компания подала на рассмотрение два патента, описывающие конструкцию турбированного роторного двигателя. На опубликованных эскизах видно, что мотор имеет схожую концепцию с той, которая была использована при создании двигателя для купе RX-7 — впуск и выпуск будут располагаться по бокам роторного блока.

Интересно, что никакой гибридной составляющей на патентных снимках нет, по крайней мере, на данный момент. Ранее руководители японской марки не раз говорили, что буквально мечтают о появлении модели с роторным двигателем, однако этому процессу мешает необходимость разработки новых шестицилиндровых гибридных двигателей, которые бы соответствовали вступающим в 2021 году в Европе строгим экологическим нормам.

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Drom

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