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11 июн 2020

Названа дата презентации новой Mazda BT-50

Названа дата презентации новой Mazda BT-50
Автор фото: фирма-производитель

Австралийское подразделение Mazda показало в своих социальных сетях первую фотографию нового пикапа BT-50. Он должен официально дебютировать через неделю, 17 июня

На первом тизере невозможно разглядеть детали внешности модели. Предполагается, что BT-50 нового поколения будет создано на базе Isuzu D-Max, который выпускается в Таиланде. Предыдущий вариант «пятидесятого», который продавался в России, делил шасси с Ford Ranger.

Вероятно, полноприводный пикап Mazda получит тот же 190-сильный (450 Нм) трехлитровый дизель, что и Isuzu. Агрегат будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом». Будущий BT-50 не станет полной технической копией D-Max. Мазда получит оригинальный дизайн и интерьер, а также список опций, которые только отчасти будут напоминать унифицированный D-Max.

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