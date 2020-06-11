Названа дата презентации новой Mazda BT-50

Австралийское подразделение Mazda показало в своих социальных сетях первую фотографию нового пикапа BT-50. Он должен официально дебютировать через неделю, 17 июня

На первом тизере невозможно разглядеть детали внешности модели. Предполагается, что BT-50 нового поколения будет создано на базе Isuzu D-Max, который выпускается в Таиланде. Предыдущий вариант «пятидесятого», который продавался в России, делил шасси с Ford Ranger.

Вероятно, полноприводный пикап Mazda получит тот же 190-сильный (450 Нм) трехлитровый дизель, что и Isuzu. Агрегат будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом». Будущий BT-50 не станет полной технической копией D-Max. Мазда получит оригинальный дизайн и интерьер, а также список опций, которые только отчасти будут напоминать унифицированный D-Max.