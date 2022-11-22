Названа дата возобновления производства роторных Mazda

Компания Mazda возвращает двигатель Ванкеля в серийную линейку. Правда, в традиционной роли «сердца спорткаров» мы их больше не увидим

Да, к сожалению, эпоха легендарных RX-7 и RX-8 ушла в прошлое. Но руководство Mazda посчитало, что потенциал роторных моторов не исчерпан до конца. В результате их снова начнут использовать, но в составе гибридных силовых установок, где он будет вращать генератор для подзарядки батарей.

Собственно, уже 13 января в Брюсселе Mazda покажет электрокроссовер MX-30 с подобным набором агрегатов. Никакие технические характеристики будущей новинки пока не названы.