Новая Mazda CX-5: подробности

Следующее поколение популярного японского кроссовера должно дебютировать в новом году. Что мы знаем об автомобиле на данный момент?

А известно следующее: во-первых, машину построят на новой платформе. Казалось бы, а что здесь интересного? Дело в том, что основной тип привода будет задним! Отметим, что по предварительной информации ту же самую платформу получит и новый седан Mazda 6. Новая платформа повлечет за собой и смену моторов. Нынешние четырехцилиндровые движки будут отправлены в отставку, а их место займут рядные «шестерки» с мощностью до 285 лошадиных сил.

Любопытно, что прототипы новинки уже активно тестируются, а текущее поколение кроссовера недавно пережило рестайлинг, обзаведясь измененной внешностью и перенастроенной подвеской.