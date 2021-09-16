Автомобильный портал Motorpage
16 сен 2021

Новая Mazda CX-5: подробности

Новая Mazda CX-5: подробности

Следующее поколение популярного японского кроссовера должно дебютировать в новом году. Что мы знаем об автомобиле на данный момент?

А известно следующее: во-первых, машину построят на новой платформе. Казалось бы, а что здесь интересного? Дело в том, что основной тип привода будет задним! Отметим, что по предварительной информации ту же самую платформу получит и новый седан Mazda 6. Новая платформа повлечет за собой и смену моторов. Нынешние четырехцилиндровые движки будут отправлены в отставку, а их место займут рядные «шестерки» с мощностью до 285 лошадиных сил.

Любопытно, что прототипы новинки уже активно тестируются, а текущее поколение кроссовера недавно пережило рестайлинг, обзаведясь измененной внешностью и перенастроенной подвеской.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda CX-30 (2020)

Mazda CX-30 покидает российский рынок.

15 сентября 2021
Mazda CX-5

Представлена обновленная Mazda CX-5

14 сентября 2021

Mazda приостановила возвращение роторных моторов

12 июля 2021
Mazda 2

Mazda 2 обновилась

24 июня 2021
Mazda CX-30 2020 вид сзади сверху

Mazda готовится выпустить около 13 новых электрокаров

17 июня 2021

Автомобили Mazda будут полностью локализованы

07 июня 2021

 Новости Mazda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota C-HR, Peugeot 2008 - сравнительный тест. из-за чего toyota c-hr и peugeot 2008 остались вне массового спроса Сравнительный тест
15 сентября 2021

Toyota C-HR, Peugeot 2008
"Из-за чего Toyota C-HR и Peugeot 2008 остались вне массового спроса"
Bentley Bentayga - bentley bentayga (2021) гражданское амплуа рублевского демона
Тест драйв
13 сентября 2021

Bentley Bentayga
"Гражданское амплуа рублевского демона"
Subaru Forester - subaru forester sport (2019) ...а бренд приложится
Тест драйв
10 сентября 2021

Subaru Forester
"...а бренд приложится"
Mazda CX-9 - mazda cx-9 century edition (2021) и красное, и белое для mazda cx-9
Тест драйв
08 сентября 2021

Mazda CX-9
"И красное, и белое для Mazda CX-9"

Написано новостей:

2 9 0 8 8